"المصارف العربي": مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموًا ايجابيًا رغم كورونا (فيديو)

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تأمين التداول الإلكتروني للأموال في حاجة لتحديث القوانين من قبل المصارف المركزية، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري لديه تجرية جيدة في هذا الإطار، ويعمل على وجود رقابة الكترونية أكثر تطورًا على التداول ال‘لكتروني للأموال.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، ان الاتفاقية التي وقفت بين المصارف العربية والبورصات طالبت بتوحدي قانون "اعرف عميلك"، وهذا أمر مهم جدًا لزيادة التداول الالكتروني سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.



