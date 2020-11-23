"المصارف العربي": مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموًا ايجابيًا رغم كورونا (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تأمين التداول الإلكتروني للأموال في حاجة لتحديث القوانين من قبل المصارف المركزية، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري لديه تجرية جيدة في هذا الإطار، ويعمل على وجود رقابة الكترونية أكثر تطورًا على التداول ال‘لكتروني للأموال. 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، ان الاتفاقية التي وقفت بين المصارف العربية والبورصات طالبت بتوحدي قانون "اعرف عميلك"، وهذا أمر مهم جدًا لزيادة التداول الالكتروني سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.

وأشار إلى أن الاقتصاد العربي تعرض لصدمة بعد انخفاض سعر البترول في 2019، وما زاد الطين بلة على حد تعبير، أزمة كورونا التي خفضت نمو الاقتصاد العربي لـ-10%، لافتًا أن الاقتصاد المصري الذي حقق نموًا إيجابيا هو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المصارف العربية الاقتصاد

أخبار تهمك

بهذه الكلمات.. آمال ماهر تنعي الراحل طارق عاكف

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

إجازة مفتوحة لهؤلاء الموظفين بسبب كوورنا.. محافظ الغربية يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»