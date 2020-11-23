"المصارف العربي": مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموًا ايجابيًا رغم كورونا (فيديو)
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
شيماء حسن
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قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تأمين التداول الإلكتروني للأموال في حاجة لتحديث القوانين من قبل المصارف المركزية، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري لديه تجرية جيدة في هذا الإطار، ويعمل على وجود رقابة الكترونية أكثر تطورًا على التداول ال‘لكتروني للأموال.
وتابع خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، ان الاتفاقية التي وقفت بين المصارف العربية والبورصات طالبت بتوحدي قانون "اعرف عميلك"، وهذا أمر مهم جدًا لزيادة التداول الالكتروني سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن الاقتصاد العربي تعرض لصدمة بعد انخفاض سعر البترول في 2019، وما زاد الطين بلة على حد تعبير، أزمة كورونا التي خفضت نمو الاقتصاد العربي لـ-10%، لافتًا أن الاقتصاد المصري الذي حقق نموًا إيجابيا هو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5%.
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