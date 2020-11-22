28 لاعب بقائمة قنا استعدادا للقسم الثاني

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استقر الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم، المدير الفني للفريق علي 28 لاعب بقائمة الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



القائمة الأولي



ضمت القائمة الأولي لفريق نادي قنا 15 لاعب وجاءت اختيارات المدير الفني معتمدة علي عنصر الخبرة مع الإستعانة بعدد كبير من اللاعبين الشباب أصحاب الطموح، وتمثلت القائمة الأولي في كلا من: "محمد صديق، عمرو صبحي، محمود جابر، محمد حمدي، محمد الواعي، محمود شكري، أحمد عبدالكريم، إسلام عادل، أحمد رمضان، علي أحد الله، أمين ميدو، عبدالله دومنيك، أحمد رشدي، حميدو كمال".



ونجح الجهاز الفني بقيادة محمود إبراهيم في إبرام 13 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى وضمت قائمة الصفقات الجديدة كلا من: "محمد عامر، حارس مرمى من نادى الشمس، محمد جمال، مساك من نادى العبور، شريف خليل، مدافع من نادى سوهاج، محمد شرف الدين، مدافع أيسر من مالية كفر الزيات، ضياء مسعود مدافع أيسر من نادى الحمام، محمد نوبة لاعب سط ملعب من مركز شباب الزهراء الزهراء بالاقصر، مصطفى شنط، وسط ملعب مهاجم نادى نبروه، محمد الأمير مهاجم من مركز شباب بداوى، أسامة حسن، مهاجم من نادى قفط، إسلام محمد مهاجم من نادى أسوان، إبراهيم حسن، وسط ملعب مهاجم من نادى شبان قنا، أيمن عاصم، لاعب وسط ملعب من نادى قوص، حسين إبراهيم، لاعب وسط ملعب من نادى سمنود.



الجهاز الفني



ويضم الجهاز الفني لفريق نادي قنا كلا من: "مؤمن أبو حديد، مشرف عام علي الفريق، ماهر حفني، مدير كرة، محمود إراهيم، مدير فني، أيمن ماهر، مدرب عام، أحمد تاج، مدرب مساعد، حسن نصار مدرب حراسأحمد حسن، أخصائي إصابات، ميدو محمد، مدلك



المباريات الودية



خاض فريق نادي قنا ثلاث وديات ضمن استعدادات لمنافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، حيث نجح في الفوز علي نادي شبان قنا في أولى تجاربه الودية التي أقيمت علي ملعبه بهدف دون رد، ثم واجه نادي الألومنيوم بملعب الأخير والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، واختتم مبارياته الودية بمواجهة شبان قنا بملعب الأخير، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



أولي مباريات الدوري



يستهل فريق نادي قنا مبارياته الرسمية بالموسم الجديد بمواجهة فريق نادي المنيا بملعب الأخير، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري.