خبير تكنولوجيا مالية: 14 مليون محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد منصور، خبير التكنولوجيا المالية، إن رؤية 2030 تتجه للتحول الرقمي على مستوى المجتمع ككل، خاصة في القطاع المصرفي الذي يتحكم في الاقتصاد المصري بشكل عام، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على كل قطاعات الدولة

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي خلال الأربع سنوات الماضية عمل على تنشيط التحول الرقمي، خاصة بعد أزمة كورونا.

وأضاف هناك 14 مليون محفظة الكترونية على الهاتف المحمول في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ12 مليون محفظة في شهر مارس الماضي، وعدد العمليات الالكترونية زاد بنسبة تقدر بـ100%، وهذا يعني أن هناك قفزات في التحول الرقمي، ومتوسط العملية الالكترونية الواحدة ما يقرب من ألف جنيه.

وأضاف أن عمليات الدفع الالكتروني زادت بصورة كبيرة جدًا ووصل لـ370ألف عملية في شهر أكتوبر الماضي بزيادة تقدر 155% عن شهر مارس الماضي، معقبًا: " الزيادة كبيرة، ولكن السوق المصري في حاجة لزيادة أكبر من هذا الرقم"

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