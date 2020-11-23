"المصارف العربية": 430 مليار دولار تدفقت على مصر منذ تولي السيسي الحكم (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن إجمالي القطاع المصرفي المصري يقدر بJ412 مليار دولار، والودائع 303 مليار دولار، وهذه أرقام جيدة للغاية.

وتابع، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أدت إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري مما زاد من تدفقات المالية بقيمة 430 مليار دولار منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وهذا حجم كبير جدًا بالنسبة للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن العالم العربي، خاصة الشعب اللبناني عليه أن يتعلم من المصريين، مشيرًا إلى أن التحويلات المصريين في الخارج وصل لـ30 مليار دولار، رغم الانكماش الاقتصادي الذي يحدث في أوروبا أو الخليج، وهذا يعني أن تحويلات المصريين لمصر تزيد مع الأزمات وليس العكس.

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