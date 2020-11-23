شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الفنان محمد رمضان بسبب صورته المتداولة مع فنان إسرائيلي، مشيرا إلى أن محمد رمضان يجب أن يعلن أحد أمرين حتى الغد، حيث إما يعلن أنه لا يرى مشكلة في التعامل مع مواطنين إسرائليين، أو يعرب عن رفضه للصور المنتشرة، ويعترف أنه أخطأ. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإسرائليين قد يأسوا من التطبيع في مصر، والمصريين رافضين تماما، حيث لم يحدث تطبيع مع مصر، والشعب رافض له، وهناك سفراء إسرائليين جاءوا إلى مصر وفشلوا في إقامة علاقات.

وأضاف: "محمد رمضان لازم يعرف أنه مش هياخد كل حاجة، مفيش حاجة ملهاش ثمن"، لافتا إلى أنه من الممكن أن محمد رمضان كان يعتقد أن الأمر سيمر، ولكنه "معداش وفي حالة رفض"، متابعا: "مش هينفع محمد رمضان يتجاهل الأمر".

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان، "محمد الناس بتحبك، قول إنت عايز إيه، لازم تختار حاجة وتدفع تمنها، الموضوع في إيد محمد". 

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محمد رمضان عمرو اديب اسرائيل

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