"طلعت": لا يوجد تضارب في امتلاك "المصرية للاتصالات" حصة من "فودافون"

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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة المصرية للاتصالات تركز علي زيادة استثماراتها لرفع حصتها السوقية، مؤكدًا أنه لا يوجد تضارب مصالح في امتلاك المصرية للاتصالات حصة بشركة فودافون مصر، مشددًا على أن القومي للاتصالات هو المختص بتحديد تضارب المصالح في حصه فودافون.



وأضاف وزير الاتصالات، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الحكومة سننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، مؤكدًا أن المواطن سيتعامل مع شباك حكومي واحد مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير: "منتصف العام القادم ستكون الحكومة تشاركية لا ورقية، فالموظف الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون أمامه ملفات حيث تعمل الوزارة عن كثب على رقمنة التراث المصري والمستندات ".

