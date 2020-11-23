بإطلالة أنيقة.. لطيفة تخطف قلوب محبيها عبر "إنستجرام"

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شاركت المطربة لطيفة ججمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت لطيفة بالصورة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية جيمبسوت باللون الأزرق ، حيث اعتمدت على مكياج هادئ أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمي" التي صورتها على شكل فيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.