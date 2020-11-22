المغرب تسجل 3979 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد إنها سجلت 60 وفاة و3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 74 وفاة و4702 إصابة في اليوم السابق.

 

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 5316، والإصابات إلى 324941.

 

واستقرت نسبة الوفيات عند 1.6 بالمئة، ووصل معدل الإصابة التراكمي خلال 24 ساعة إلى 11 في المئة بين كل 100 ألف نسمة في حين وصلت نسبة التعافي إلى 83.2 بالمئة.

 

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد الفيروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما طلب اللقاح من شركتين وصلتا إلى مرحلة متقدمة في التجارب.

 

وقالت الحكومة إنها ستسعى للحصول على لقاحات من شركات أخرى حتى تتمكن من توفيره لنحو 20 مليون مغربي فوق سن الثامنة عشرة.

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