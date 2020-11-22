أبو العلا سموحة في صفوف الحمام المطروحي

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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع علي أبو العلا، لاعب سموحة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور مهندس الصفقات عبد المولي مهني، مدير الكرة، عماد عبد المولي، المدير الإداري، ووكلاء اللاعب أحمد عمر، ومحمد الشريف.



وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام نيمار التعاقد مع 12 لاعب وهم: "علي حسين، مدافع نادي النجوم، أكثم سمير، لاعب وسط بلدية المحلة، عماد حماد، لاعب وسط كوم حمادة، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، أسامة رجب، لاعب سوهاج، أيمن شعبان، لاعب قنا، أوكا، حارس بني سويف، عظيمة، لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، شريف دومينيك، لاعب شباب سموحة، مصطفي عادل، لاعب النصر للتعدين، وائل علي، لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك.



ومن المقرر أن يختتم الفريق صفقاتة غدا قبل غلق فترة القيد الثلاثاء إستعدادا لإنطلاقة مباريات الدوري الأربعاء المقبل بمواجهة الجزيرة.