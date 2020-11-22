تعادل مخيب للآمال لأرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
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تعادل أرسنال بعشرة لاعبين أمام مضيفه ليدز ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد الجناح نيكولا بيبي في الدقيقة 51 يوم الأحد بدون أهداف.

وشاهد حكم الفيديو المساعد اعتداء بيبي على إزغان أليوسكي لاعب ليدز وطلب من الحكم أنطوني تيلور مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب قبل أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب القادم من ساحل العاج.

وكان فريق المدرب مارسيلو بيلسا الطرف الأفضل حتى قبل طرد بيبي وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال فرصتين من المهاجم باتريك بامفورد، ثم ردت العارضة تسديدة البديل رودريغو من عند حدود منطقة الجزاء.

وكاد أرسنال أن يخطف الفوز عكس مجريات اللعب عندما وضع هيكتور بيلرين زميله بوكايو ساكو في مواجهة إيلان مسلييه لكنه لم يتمكن من مراوغة حارس ليدز.

وسدد ليدز مرتين في إطار المرمى قرب النهاية حيث رد القائم ضربة رأس من بامفورد ثم سدد رافينيا في أعلى القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك أرسنال 13 نقطة من تسع مباريات في المركز 11 بعدما تعادل لأول مرة هذا الموسم ويتقدم بنقطتين على ليدز صاحب المركز 14.

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