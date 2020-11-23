السيسي يتفاعل مع بكاء ابنة صاحب فكرة سيارة ذوي الإعاقة (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرض أحد المشاركين في معرض النقل الذكي تفاصيل السيارة الجديدة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه.

وقالت ابنة صاحب فكرة السيارة باكية، إنها ترى أن السيارة هي أسلوب حياة وغيرت من شخصياتها وجعلتها تعتمد أكثر على نفسها.

وأضافت: "والدي ساعدني كثير في حياتي وكان هدفه دائمًا أنه يساعد كل الناس"، وهو ما جعل الرئيس السيسي يتفاعل معها ويوجه الشكر والتحية لها ولوالدها.

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