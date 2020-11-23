السيسي يتفاعل مع بكاء ابنة صاحب فكرة سيارة ذوي الإعاقة (فيديو)

عرض أحد المشاركين في معرض النقل الذكي تفاصيل السيارة الجديدة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه.





وقالت ابنة صاحب فكرة السيارة باكية، إنها ترى أن السيارة هي أسلوب حياة وغيرت من شخصياتها وجعلتها تعتمد أكثر على نفسها.



