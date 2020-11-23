برفقة أحمد شيبة وإسلام ساسو.. عمر كمال يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب عمر كمال جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر بالصورة برفقة موزع المهرجانات إسلام ساسو والفنان أحمد شيبة ، وشوق متابعيه لعمل جديد معلقاً : "أحمد شيبة ، دي چي ساسو ، عمر كمال قريباً.

وكتب إسلام ساسو تعليقاً على الصورة : "أخويا وحبيبي".

ويحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.

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