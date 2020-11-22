"بولا" المريخ يوقع للزرقا موسمين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
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نجح مجلس إدارة نادي الزرقا برئاسة سمير موسى فدبضم محمد شعبان، الشهير ب "البولا" لاعب المريخ السابق، والذي وقع على عقد مدته موسمين تبدأ من الموسم الجديد 2020/2021.

ووقع اللاعب على عقود الإنضمام لممثل محافظة دمياط بالقسم الثاني في حضور رئيس النادي ووكيله أحمد عثمان بلية.

ويستعد فريق الزرقا لإنطلاق الموسم الجديد، حيث من المنتظر أن يلاقي طنطا في الجولة الإفتتاحية وذلك بملعب الزرقا.

وكان فريق الزرقا من أوائل الفرق التي كانت تعاني من الهبوط للقسم الثالث، بعد الإخفاق خلال الموسم الماضي، حتى صدر قرار اتحاد الكرة بالغاء الهبوط.

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