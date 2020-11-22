ربيع الزرقا يوقع للرجاء المطروحي بالقسم الثاني

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الرجاء المطروحي، برئاسة سعد صندوق في الحصول على توقيع حسن ربيع، لاعب الزرقا لتدعيم صفوف الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني، في حضور وكيل اللاعب وائل أبو الليل.

وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع محمود حربي، حارس الترسانة، ياسر رضا، لاعب السكة الحديد، محمد صلاح، لاعب الإسماعيلي، ووليد عطية، لاعب المنصورة.

يذكر أن الرجاء المطروحي قيد 13 لاعب بالقائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت "إبراهيم عيسى، محمد باستن، محمد إسماعيل، سعيد أحمد، أمير صابر، خالد أبو زيادة، محمد حمبوزو، إبراهيم جمال، جون سيلا، وائل فراج، عزت جمال، إسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع".

ويفتتح الرجاء أولى مبارياته بالدوري أمام فاركو على ملعب الأخير يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

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