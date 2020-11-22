الفجر الرياضي الفجر الرياضي 6 مباريات الإثنين في دوري مراكز الشباب بالمنوفية الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:06 م مصطفى الجندي Advertisements Advertisements 6 مباريات الإثنين في دوري مراكز الشباب بالمنوفية أخبار تهمك عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات منذ حوالي 7 ساعات الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة منذ حوالي 7 ساعات الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة منذ حوالي 5 ساعات 3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعة "هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب منذ حوالي 3 ساعات كومان: لا أصدق أخطاء دفاع برشلونة بعد خسارة أتلتيكو منذ ساعة و 15 دقيقة الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 3 ساعات الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي منذ يوم عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك منذ حوالي 10 ساعة مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة منذ يوم المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق منذ حوالي 7 ساعات لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند) منذ ساعتين و 37 دقيقة الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة منذ ساعة و 15 دقيقة طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين منذ يوم