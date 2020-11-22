هكذا هنأت وفاء عامر شقيقتها بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة شقيقتها أيتن عامر ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت وفاء عامر صورة لشقيقتها أيتن عامر، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة و انتى طيبة يا تونة العمر كله فى سعادة وهنا إن شاء الله ".



وحرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئنها وكتبت : يا أجمل تونة كل سنة وأنتي أجمل وأجمل.



وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.



العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

