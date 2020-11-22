إصابة جديدة تنضم لقائمة مصابي ليفربول

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ازدادت متاعب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد تعرض أحد نجوم الريدز للإصابة.


وتعرض الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول إلى الإصابة خلال مباراة الريدز اليوم أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


ولم يتمكن كيتا من استكمال اللقاء حيث خرج من الملعب في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة، وحل زميله نيكو ويليامز بديلا له.


وانضم كيتا لقائمة المصابين في فريق ليفربول وهم فان دايك، وجوميز، وأرنولد وهيندرسون.

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