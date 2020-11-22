عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
عمرو محمد
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في مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عرضاً من الإماراتي للرحيل عن الفريق الأحمر عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.


ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.


وفاز النادي الأهلي بالأمس على أبوقير للأسمدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية.


وقال مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة إن موسيماني لديه عرض من الدوري الإماراتي ولكن زوجته مويرا موسيماني تتكتم على العرض بسبب ارتباطه بمباراة مصيرية مع النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل أمام نادي الزمالك في نهائي البطولة الإفريقية.


وأضاف :" مويرا موسيماني لن تتحدث مع المدير الفني لفريق الأهلي الا بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا حتي يتم مفاتحة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب خاصة أن عقد موسيماني مازال في بدايته مع القلعة الحمراء".


وأشار إلى موسيماني لا يعلم أي شئ عن العرض الإماراتي ولكن زوجته مويرا ووكيلة أعماله تتكم عن العرض لما بعد النهائي الإفريقي.

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