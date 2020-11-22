وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تشارك وزارة قطاع الأعمال العام في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري. 

وتعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض، عددا من المشروعات منها التحول الرقمي والذي يشمل نحو 63 شركة ما بين قابضة وتابعة تعمل في نحو 13 قطاعا مختلفا باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشراكة مع شركات مايكروسوفت وساب وفايبر مصر وآتوس ووداي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية. 

كما يتضمن جناح الوزارة عرضا للمنصة الإلكترونية "طوف وشوف" إحدى خدمات شركة مصر للسياحة بهدف الترويج لسياحة اليوم الواحد من خلال إتاحة خدمة حجز إلكتروني لمقاصد سياحية وترفيهية غير تقليدية عبر برامج متنوعة للعملاء. 

وتكشف الوزارة عن خدمات شركة إيجي باص EGBUS التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجهود تطوير ورقمنة تشغيل الأتوبيسات،  حيث يتم عرض منظومات غرفة العمليات والسيطرة (الحجز المركزي - متابعة الكاميرات - تتبع التحركات) ، وكذلك تطبيقات الحجز عبر الصفحة الرسمية للشركة وعلى الهاتف المحمول، وجهاز الحجز الآلي للعملاء  بالمحطات الرئيسية، و"تابلت" الحجز من خلال سائق الأتوبيس. 

كما تعرض الوزارة، خلال المعرض، خطتها لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية (الترويج والوساطة - النقل - الخدمات اللوجستية) ، وذلك من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد والتعاون مع شركة الملاحة الوطنية ، إلى جانب تطوير كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية القابلة للتصدير واحتياجات المنتجين من المواد الخام. 

أما شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية، تستعرض من خلال جناح الوزارة، آخر التطورات والإنجازات التي حققتها، فضلاً عن منتجات شركاتها المبتكرة لتوفير الخدمات والحلول التأمينية والتطوير العقاري للعملاء. ويأتي ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي والمساهمة في نشر الشمول التمويلي والشمول المالي ودعم توجهات الدولة والاقتصاد الوطني.
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"
وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

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