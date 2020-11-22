احتفالاً بعيد ميلاده.. فيفي عبده للرئيس السيسي "ربنا يعطيك العزة والنصرة يا فخر العرب"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده الذى حل أمس الحادي والعشرين من شهر نوفمبر.

وشاركت فيفي جمهورها بصورة للرئيس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلادك أحلى عيد وعقبال 100 سنة وأنت رئيسنا وحبيب كل شعبك وربنا يعطيك الصحة والعافية وطول العمر ويعطيك العزة والنصرة يا فخر العرب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وتم عرضه عبر أكثر من قناة فضائية، وقدم بطولته كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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