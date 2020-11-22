رسمياً.. محمد جودة يوقع لطنطا لمدة موسم واحد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعاقد فريق طنطا بقيادة المدير الفني رضا عبد العال مع اللاعب محمد جودة، لاعب الفريق الطنطاي السابق، في إطار تدعيمات الفريق استعداداً لخوض منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.


وفاز طنطا على مياة الدقهلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مبارة ودية، أحرز الأهداف كل من عبدالرحمن الدح هدفين، محمود كرم وسعيد حسن كل منهم هدف .

وقام الفريق الطنطاوي بقيد 11 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، محمد فتحي حارس مرمي، حسام غالي ، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، ميدو جمال، ايهاب سمير، اسلام فؤاد، محمد حسام الشارخه، شهاب فتحي .

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، مصطفى هاني، ظهير أيسر جمهورية شبين، البرازيلي ليو، وعبد الروؤف زيكو مهاجم بلدية المحلة، وصالح أحمد، وعلي أبو العلا لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى لاعب الإنتاج الحربي، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا لاعب سموحة، إبراهيم فاضل لاعب بلدية المحلة، إبراهيم الجرايحي حارس بلدية المحلة .

ويذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزرقا، في مباراة ستقام بينهم على ملعب الأخير يوم الاربعاء القادم في تمام الثانية والنصف ظهرآ، بالجولة الأولى من القسم الثاني.

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