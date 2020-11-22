نيكول سابا تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة نيكول سابا صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جمالك يجلب السعادة"و" نيكول اشتقنا لفنك واغانيك" الله يحميك حبببتي".

وتشارك نيكول سابا في مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.

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