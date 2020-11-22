بمكياج صاخب.. منه فضالي تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

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غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منه بالصورة بإطلالة محتشمة مرتدية بدلة تركواز ، واعتمدت على مكياچ صاخب ، وعلقت على الصورة قائله:" الحياة مثل الإمتحان كلما زاد الوقت الذي تقضيه على مشكلة واحدة ، كلما اقل وقت لديك لكل شئ آخر.



وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" الذي تم عرضة خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.