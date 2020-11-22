بفستان فضي.. بوسي تطل على متابعيها فى أحدث ظهور بإنستجرام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة بوسي جمهورها بصورة جديذة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسي بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أوف شولدر فضي لامع ، واعتمدت على مكياچ جرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر ، ولم تتكلف فى وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق وأسورة.

وحازت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين وكتب : قمر كل يوم عن اللي قبله.

والجدير ذكره أن المطربة بوسى طرحت أحدث أعمالها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ يومين.

وتستعد بوسي، لتصويرها كفيديو كليب، ومن المقرر أن تسافر إلى لبنان خلال الفترة القليلة المقبلة ، عقب التحضيرات النهائية اللازمة للتصوير مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس.

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