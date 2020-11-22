النصر يعلن تعاقده مع دستة لاعبين استعدادا للقسم الثاني

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تعاقد فريق النصر بقيادة سيد عيد مع دستة لاعبين دفعة واحدة استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني والمقرر له يوم الاربعاء المقبل 25 نوفمبر الحالي.



وتعاقد النصر مع كلا من، حسن حسين لاعب بهتيم وريمون مانجا لاعب جولدي وجون مانجا وعمرو شعبان وابراهيم صلاح من بتروجت وحسام جلال من المنصورة وأحمد عبادي من كفر الشيخ ومحمد بدوي من كهرباء الاسماعيلية وأحمد سعيد اوكا من ابو حماد ومصطفي تريزيجيه من كهرباء الاسماعيلية ومحمود رشاد فالكاو ورامز زيدان من اف سي مصر .



واكد سيد عيد المدير الفني أنه تم اختيار اللاعبين الجدد بشكل دقيق طبقا لاحتياجات الفريق الأول بعد الإبقاء علي 18 لاعب في القائمة الأولي.



وقال عيد أن فريقه استعد بشكل جيد للموسم الجديد مؤكدا أن الهدف هذا الموسم المنافسة علي العودة للممتاز مشددا علي أن المالية شرسة في ظل وجود فرق الداخلية وبتروجيت وطنطا والترسانة والقناة ومنتخب السويس.