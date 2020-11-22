داعية إسلامي: حواء خلقت من طلع آدم الأيسر لهذا السبب (فيديو)

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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل تفضل على الرجل بأنه خلق الزوجة من نفسه، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".



وتابع " علي"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سيدنا أدم عندما خلقه الله عز وجل في الجنة بمفرده، شعر بالوحدة، رغم وجوده بالجنة التي يوجد بها ما لا يخطر على قلب بشر، معقبًا: "الدنيا من غير ناس ما تنداس على رأي مثل لجدتي".



وأضاف أن آدم عليه وسلم عندما شعر بالوحدة في الجنة، خلق الله له من ضلعه الأيسر حواء، لأنه قريب من القلب، معقبًا: "أنبتها كما تنبت النخلة من النواة كما قال العلماء.



ولفت إلى أن آدم عندما رأى حواء، سألها قائلًا: "من أنتي؟"، فردت عليه قائلة: "أنا حواء زوجتك"، فسألها: " لماذا خلقتي؟"، فكان ردها: " الله خلقتي لكي أكون سكنًا لك".



