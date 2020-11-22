وزير الاتصالات: توفير هذه المواقع مجانًا للطلاب

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة جاهزة للتعامل مع العام الدراسي الجاري وكافة سيناريوهات، معقبًا:"مستعدون للعام الدراسي من خلال رفع كفاءة الإنترنت، حيث اننا سنقوم بتوفير المواقع التعليمية مجانا للطلاب كما حدث العام الماضي".



وأكد "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الأحد، الوزير في معرض حديثه حول استعدادات العام الدراسي ومخاوف الجمهور أن خطط رفع كفاءة وتوسعة الإنترنت لا تتوقف.



وحول المناطق التي تعاني من رداءة خدمات الانترنت الارضي أو انعدامها، قال الوزير،: "سنستبدل الإنترنت الأرضي بإنترنت المحمول للمناطق التي لم يصلها الإنترنت الأراضي".

