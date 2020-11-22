داعية إسلامي: هذا سبب انتشار الطلاق في الوقت الراهن (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن بعض العلماء فسر كلمة المودة في قوله تعالى: "وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" بالجماع، والرحمة بالولد، وفسر البعض الآخر "المودة" بالعطف والحب، والرحمة بالشفقة، مشيرًا إلى ان الجماع قد ينتهي بالمرض أو كبر السن، ولكن الرحمة لا تنتهي، ولذلك ذكر الله عز وجل المودة قبل الرحمة.

وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الطلاق ناتج من سوء الاختيار في البداية، مشيرًا إلى أن اختيار الزوجة لابد أن يكون طبقًا للمواصفات، وليس لهوى ذاتي، لو للجسم او للشهوة، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها"، فاظفر بذات الدين تربت يداك فليكن همك الوحيد هو صلاح دينها.

وأشار إلى أن الشرط التي تتمثل الزوج الصالح جاء في قول الرسول صلى اله عليه وسلم:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، لافتًا إلى أن الفاء في كلمة فزوجوه تفيد السرعة.

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