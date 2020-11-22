نقابة المهن التمثلية عن أزمة رمضان: سنستمع للفنان.. ولا يمكن تقييم الوضع الآن

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، إن هناك قرار في النقابات الفنية يمنع التطبيع، مشيرا إلى أن الموقف صعب، وعندما تواصل مع الفنان محمد رمضان أخبره أنه كان في حفلة ولم يكن يعلم هوية الأشخاص.



وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم عقد اجتماع غدا لاتحاد النقابات المهنية لإتخاذ القرار، مضيفا: "هنحكم بالعدل وحق ربنا"، منوها بأنه لا يستطع تقييم الوضع الآن، حتى يتم دراسة الوضع.



ولفت إلى أنه كان هناك واقعة مشابهة منذ فترة لشخص ولكنه أعلن موقفه وتم شطبه من النقابة، ولكن الوضع مختلف في هذه الحالة، وسيتم الاستماع لمحمد رمضان.

