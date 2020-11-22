وزير الاتصالات: مصر احتلت المركز الرابع إفريقيا في سرعة الانترنت

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أزمة كورونا كانت فرصة وتحدي لقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت مشروعًا طموحًا لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه.



وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الأحد، أن القطاع ومشروعات تحسين الانترنت دفعت ترتيب مصر للتقدم للمركز الرابع على مستوى أفريقيا في سرعة الإنترنت، بعد أن كانت في المركز الأربعين.



وتابع قائلًا: " سرعة الانترنت في مصر ارتفعت في 2020 إلى 34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا في 2019 خاصة أن أزمة كورونا رفعت عدد ساعات الذروة من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا بالاضافة لزيادة مضطردة جراء أزمة كورونا في أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت بالتزامن إلى رفعتها إلى 2.5 ضعف".

