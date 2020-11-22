ربيع ياسين يجتمع مع مدرب دجلة من أجل حل ازمة اللاعبين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعد قرار استبعادهما لخروجهما من  المعسكر دون إذن الجهاز الفني.


واجتمع ياسين، باليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لدجلة، عبر خاصة فيديو كونفراس، نظرًا لصعوبة لقائهما، بسبب ظروف ارتباطهما بمعسكرات، وتكفل وليد ماهر المنسق الاعلامي لمنتخب الشباب بترجمة الحديث بينهما ، وأكد فاسيليو احترامه للمنتخبات الوطنية المصرية، مشددًا أن خروج لاعبي فريقه من معسكر الشباب، بسبب خطأ إداري غير متعمد وابلغ حازم خيرت مدير جهاز وادي دجلة بانتظام اللاعبان في معسكر شباب الفراعنة عصر اليوم .


وأبدى فاسيليو سعادته بالحديث إلى ربيع ياسين، مؤكدًا أنه فخور بالتواصل مع واحد من أبرز لاعبي الكرة المصرية، على مر العصور، وشدد المدير الفني لشباب الفراعنة، خلال اجتماعه بمدرب دجلة، على أن المدرب اليوناني أضاف قيمة فنية كبيرة للكرة المصرية. 


وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائي دجلة لصفوف شباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران عصر اليوم ، المقرر له على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

أخبار تهمك

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: لا أصدق أخطاء دفاع برشلونة بعد خسارة أتلتيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»