الأقصر يضم محمد شحاته استعدادا للقسم الثالث

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
Advertisements
نجح مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي برئاسة رحمي حجازي، من ضم محمد شحاته لاعب نادي اخميم السابق، لمدة موسمين، ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للقسم الثالث.

ويجيد شحاته صاحب ال23 عاما، اللعب بمركز الدفاع، وسبق له وأن لعب لأندية المراغة، اف سي مصر، الرجاء، الهلال بمطروح ونادي حلوان.

ويقود الفريق الأول فنيا هذا الموسم أشرف درويش، مدير فني، أحمد طه، مدرب عام، هاني السيد، مشرف على الكرة، محمود جمال، أخصائي إصابات.

ويذكر أن نادي الأقصر اختتم الموسم الماضي محتلا المركز الخامس من المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم.



أخبار تهمك

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: لا أصدق أخطاء دفاع برشلونة بعد خسارة أتلتيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»