والدة ضحية سفاح الجيزة: شهادة لله كان تعامله معنا في قمة الأخلاق

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قالت والدة نادين، ضحية سفاح الجيزة " قذافي فراج "، إنها لا تصدق حتى الآن وفاة نجلتها نادين، ولا تستطيع الجزم بها كون إعلان وفاة شخص مقتولًا، تقتضي وجود جثة ودليل وهذا لم يتوفر حتى الان.



ونفت والدة ضحية سفاح الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الأحد،أن تكون إبنتها قد إختفت فجأة، مؤكدة أن الضحية سافرت إلى فرنسا بتذكرة طيران وتأشيرة وجواز سفر وبرفقتها فتاتين بصحبة منتج سوري، بالإضافة لسائق القذافي كاشفة أنها قامت بتوصيل ابنتها برفقة اشقاء الضحية حتى السيارة التي ستقلهم إلى الغردقة ثم شرم الشيخ ومن المحتمل ايضًا السفر للأردن لتصوير إعلانات ثم السفر إلى فرنسا ".



وحول آخر مهاتفة جرت بينهما قالت الأم: "آخر مكالمة بيني وبينها كانت من حوالي سنتين ومن قبل أخر مكالمة وقت مانزلت من البيت كانت بتكلمني وبتبعت لي رسائل وتقول لي معلش أنا مشغولة أو أنا تعبانة، واخر رسالة قالت لي معلش ياماما أنا تعبانة من الشغل ".



وأكملت: " تليفوناتي كانت بتتسرق بفعل فاعل، وكنت بسمع صوت بنتي وعارفة صوتها، واخر مكالمة كانت خلال سنتين ".

وحول مرحلة ما بعد الاختفاء وعلاقة الضحية بصديقتيها اللتين إستقلتا السيارة معها للغردقة قالت الام: "كانوا زمايلها وبيروحوا معاها وبيصوروا في مدينة الانتاج مع المنتج السوري ولديها صور مع فنانين مصريين معروفين للشعب المصري والعربي مثل الفنان حسن الهلالي أنا شخصيا معرفش البنتين دول بس زميلات بنتي ".



وواصلت: " أنا سألت قذافي بعد إختفائها وقلي عندها شغل قبل إختفائها.. والمنتج صديق قذافي والشركة من طرفه وقال لي أنهم معجبين بنادين "

وأكملت: "بنتي مكنتش جميلة بس كانت ملكة جمال..ملكات الجمال الي بيقولوا عنهم وبيدخلوا المسابقات هيا كانت أحلي منهم، مش عارفة أقلك أنا أم مكلومة بالكلام الي بيدور حواليا، وأنا مش عارفاه الناس كلها تعرف أن بنتي ماتت والجرائد تقول وأنا مش معايا جثة بنتي".



وقالت الام: "الناس بتشهر بسمعتها ويقولوا كانت ماشية مع زوج أختها، رغم أنو كان خاطب فاطمة الزهراء شقيقتها من شهر ديسمبر، وأنا كان بيني وبين قذافي وولادي كنا مشاركينه في مكتبة".



وحول علاقتها بقذافي الدم، قالت: " دي شهادة قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيحاسبني عليها كان سلوكه مع بناتي في منتهى الامانة عمره ماقل أدبه عليهم وكل التعامل بين اسرتنا وبينه كانت " شغل " ونادين بنتي مطولتش في الشغل في المكتبة ".

