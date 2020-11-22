سامي مغاوري لـ"الفجر الفني": "أقوم بتصوير الجزء الثاني من اللعبة والعميل صفر مفاجأة"

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أكد الفنان سامي مغاوري، أنه حاليا يستكمل تصوير مشاهده في مسلسل اللعبة بموسمه الثاني وفيلم العمل صفر.



حيث قال في تصريح خاص ل"الفجر الفني": " "حاليا أقوم بتصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت وأحمد فؤاد وبيومي فؤاد، كما أشارك في فيلم من إخراج محمد سامي بعنوان (العميل صفر) فكرة محمد سامي وأكرم حسني وبطولة أكرم حسني ونيللي كريم ومجموعة من النجوم و أقدم شخصية جديدة في فيلم العميل صفر لم أقدمها من قبل".



وعن نيللي كريم قال " هي فنانة محبوبة في كل الأدوار سواء في الكوميديا أو التراجيدي أو الدراما والناس تحب تشاهدها وفي هذا الفيلم ستقدم اللون الكوميدي".



