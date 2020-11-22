عاجل- وليد سليمان يعلن إصابته ونجله بفيروس كورونا
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:49 م
علي نبوي
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أعلن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته هو ونجله بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.
ونشر وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام "ستوري" يؤكد فيه إيجابية العينة التي أجراها مع النادي الأهلي حيث كتب :"الحمد لله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابي كورونا".
ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان ونجله للعزل الطبي وفقًا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية للمصابين بفيروس كورونا.
وفي سياق آخر دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.