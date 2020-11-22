عاجل- وليد سليمان يعلن إصابته ونجله بفيروس كورونا

أعلن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته هو ونجله بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.









ونشر وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام "ستوري" يؤكد فيه إيجابية العينة التي أجراها مع النادي الأهلي حيث كتب :"الحمد لله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابي كورونا".









ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان ونجله للعزل الطبي وفقًا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية للمصابين بفيروس كورونا.









وفي سياق آخر دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏













وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏







