مصرع وإصابة فتاتين في حادث سير بطريق الفيوم

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لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر صدمهما سيارة أجرة بطريق الفيوم، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابتين بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن إصابة فتاتيتن صدمتهما سيارة ميكروباص أمام البوابة الثانية بحدائق الأهرام، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى للعلاج.



ولفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتتلقى الثانية العلاج تحت إشراف طبي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

