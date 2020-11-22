الديهي: مصر تعمق فكرة الحفاظ على البيئة عن طريق وسائل النقل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة قائلا:" هذا تعمق لفكرة الاعتماد على البعد البيئي".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، إن أهم ما يميز الدولة المصرية أنها تجري إصلاحات في كل ما يخص المواطن وهذا رد على أهل الشر، لافتا إلى أن ذلك يتزامن أيضا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود.

وطالب الديهي بفرض عقوبات على الدول الملوثة للبيئة، لافتا إلى أن اتفاقية باريس للمناخ تضع مسؤوليات على هذه الدول وعليها الألتزام بها.

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