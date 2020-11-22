بنى عبيد يعلن ضم أحمد جمال لصفوفه

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أعلن نادى بنى عبيد إنضمام أحمد جمال، لاعب وسط الترسانة السابق، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدما حصل مسؤلي النادى على توقيع اللاعب قبل ٣ أيام قبل أن ينضم لتدريبات الفريق اليوم.



وسبق لجمال أن لعب لأندية الترسانة، فاركو وحرس الحدود، يجيد اللعب بمركزي صانع لعب، ولاعب وسط المدافع.



من جهة أخرى عاد الفريق الأول للتدريبات مساء اليوم، عقب إنتهاء فترة الحداد والمقررة لثلاثة أيام بسبب وفاة رئيس مجلس إدارة النادى هرماس رضوان والذى وافته المنية الخميس الماضى.



وعقد مجلس إدارة النادى جلسة طارئة لمناقشة استعدادات الفريق النهائية قبيل إنطلاق مباريات الموسم الجديد بالقسم الثانى.



وخلال الإجتماع تم الإتفاق على تفويض مكرم رضوان، بمهام الرئيس الشرفى للنادى على أن يتولى قيادة النادى نائب الرئيس السيد المندوه.



ويستعد بنى عبيد بقيادة عادل صديق لمباراة الفريق الأولى بالموسم الجديد الأربعاء المقبل حيث يلاقى بلدية المحلة باستاد بلدية المحلة، ضمن لقاءات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

