محافظ الإسكندرية: أعدمنا 517 شيشة ضُبطت في 15 مقهى مخالف (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم ضبط 15 مقهى يقدم الشيشة للزبائن في أماكن سرية، رغم حظرها في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 517 شيشة تم ضبطها وإعدامها، بواسطة لودر.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك حملات مكبرة على الأسواق والكافيهات وأماكن التجمعات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي وساسي للقاهرة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»