رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم مناقشة توفير مخزون الأدوية وتواجدها في متناول الجمهور نتيجة الدعم من الحكومة ووزيرة الصحة تم توفير كافة الأدوية لمواجهة مرحلة استثنائية ولدينا مخزون يكفي لمدة من 6 أشهر ل9 اشهر سواء مادة خام او منتج نهائي لكل ادوية كورونا.



وتابع الدكتور أحمد العزبي أن قطاع الدواء يمر بمرحلة استقرار كبيرة ولا توجد أي شكاوى من نقص في الأسواق ونتيجة المتابعة اليومية يتم رصد أي زيادة على الطلب مشيرا غلى أن مصر تصدر ل56 دولة على مستوى العالم بعد الاكتفاء في السوق المحلي.



واكد العزبي ان سمعة المصانع المصرية زادت على مستوى العالم بعد أزمة كورونا لا يوجد مبرر لتخزين الأدوية او شراء أدوية من خارج الصيدليات فكل الأصناف متوفرة.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

