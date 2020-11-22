بسبب الذهب.. شاب يقتل خطيبتة في المنيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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ألقت أجهزة الأمن في المنيا، لقبض المتهم الرئيسي في جريمة قتل الفتاه "رحمه" طالبة التمريض التي اختفت لمدة يومين قبل نحو 10 أيام، ثم عُثر علي جثتها ملقاه بجانب ترعة، إذ تبين أنه خطيبها وذلك لرغبته فى فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أسرتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة محمد رضا" 21 عاما طالبة بمعهد التمريض ومقيمة بقرية زهره، وعقب ذلك تم العثور علي جثتها ملقاة بترعة علي جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

شكل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا وبالفحص والتحري تبين قيام "عمران. م.ع" 36 عاما، بدون عمل، مقيم بقرية زهرة خطيب المجني عليها بقتلها.

بتطوير الفحص تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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