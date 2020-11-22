جاتوزو يعلن تشكيل نابولي لمواجهة ميلان بالدوري الإيطالي

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ميلان، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: ميريت.





خط الدفاع: مانولاس، دي لوزانو، كوليبالي، ماريو روي.





خط الوسط: باكايوكو، فابيان رويز، بوليتانو، لوزانو، انسيني.





خط الهجوم: ميرتينز.





وقد حقق فريق نابولي الفوز في الجولة الماضية على حساب بولونيا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.