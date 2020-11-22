إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصف

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الجديد بمركز الصف، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الجديد، بمركز الصف، جنوب الجيزة.

كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم يقيمون بمحافظة بنى سويف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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