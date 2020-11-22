الأوقاف: إقامة معسكر تثقيفي للأئمة بدمياط الجمعة المقبلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قررت وزارة الأوقاف إقامة معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧ و٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م يتناول جانبين: الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثاني الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة، في ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز. وجل مبنى ومعنى. وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في تكثيف برامج التدريب.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فى إطار التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة فى إن هذه الدورات تتضمن وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، مؤكدة أن هذه الدورات ستعقد فى جميع المديريات الإقليمية تباعًا.

وكشفت وزارة الأوقاف عن توزيع عدد 6126 مجموعة من هذه سلسلة رؤية للفكر المستنير والتي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.

وأضافت الوزراة انه تم توزيعها على الأئمة إضافة إلى توزيع نحو خمسة آلاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة في مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب، كما تم تسليم أعداد من سلسلة(رؤية) وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام، وجار التوزيع على باقي الأئمة.

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