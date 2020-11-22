بيولى يعلن عن تشكيل ميلان لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لميلان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق نابولي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: دوناروما.





خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كيير - ثيو هيرنانديز.





خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - كيسي - هاكان - ساليمايكيرس.





خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش - ريبيتش.





ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.