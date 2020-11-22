مي سليم تشارك صورة من كواليس "ضربة معلم"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة مي سليم صورة من أحدث جلسات تصوير لها من كواليس مسلسل "ضربة معلم" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة مع الفنان محمد رجب من كواليس "ضربة معلم" وكتبت تعليقا قائله: "ورد وجابر ضربة معلم".




"ضربة معلم" وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضربة معلم الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي وساسي للقاهرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمد رجب من كواليس مسلسل "ضربة معلم"

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "ضربة معلم"

أحمد شيبه يتنهي من تسجيل تتر مسلسل "ضربة معلم"

شاهد.. البرومو التشويقى لمسلسل "ضربة معلم" وهذا موعد عرض أولى حلقاته

عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب في هذا الموعد

عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب فى هذا الموعد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»