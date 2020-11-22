مي سليم تشارك صورة من كواليس "ضربة معلم"

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شاركت الفنانة مي سليم صورة من أحدث جلسات تصوير لها من كواليس مسلسل "ضربة معلم" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي سليم في الصورة مع الفنان محمد رجب من كواليس "ضربة معلم" وكتبت تعليقا قائله: "ورد وجابر ضربة معلم".









"ضربة معلم" وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى.