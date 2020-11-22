بعد أزمة صورته مع فنان إسرائيلي.. محمد رمضان يوجه الشكر لحكومة دبي

Advertisements

شارك الفنان محمد رمضان، منذ جمهوره، بفيديو عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، ظهر فيه وهو يلتقط الصور مع الجماهير في أثناء عودتة من مطار دبي.



ووجه محمد رمضان، "الشكر إلى لحكومة في دبي على كرم الضيافة والاستقبال عند وصوله إلى المدينة أول ، قائلا" وصولي قبل أمس مطار دبي، شكرا حكومة دبي الكرام على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، اللهم ديم المحبة بين بلادنا العربية دائما ".







وكان محمد رمضان، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.



أصدر الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا منذ قليل وذلك لدعوة النقابات الفنية بالاجتماع غدا وذلك لبحث قضية تطبيع محمد رمضان، مع الكيان الصهيوني بعد الصور المنتشرة مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان قد أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.