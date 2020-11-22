بعد أزمة صورته مع فنان إسرائيلي.. محمد رمضان يوجه الشكر لحكومة دبي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
شارك الفنان محمد رمضان، منذ جمهوره، بفيديو عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، ظهر فيه وهو يلتقط الصور مع الجماهير في أثناء عودتة من مطار دبي.

ووجه محمد رمضان، "الشكر إلى لحكومة في دبي على كرم الضيافة والاستقبال عند وصوله إلى المدينة أول ، قائلا" وصولي قبل أمس مطار دبي، شكرا حكومة دبي الكرام على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، اللهم ديم المحبة بين بلادنا العربية دائما ".



وكان محمد رمضان، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.

أصدر الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا منذ قليل وذلك لدعوة النقابات الفنية بالاجتماع غدا وذلك لبحث قضية تطبيع محمد رمضان، مع الكيان الصهيوني بعد الصور المنتشرة مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

أخبار تهمك

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي وساسي للقاهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 8 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»