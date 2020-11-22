استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
بتكثيف الحملات لتنفيذ قرارات الإزالة لمبانى تم إقامتها على الأراضي الزراعية في مهدها.

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت مديرية الزراعة بشن حملات بمركزي الفيوم وسنورس لإزالة المخالفات على الأراضي الزراعية. 

حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بنواحى بندر ومركز الفيوم الحالة الأولى بناحية منشاة دمو على مساحة 17 سهم عبارة عن اسوار بالبلوك وجرة فى حضور الأستاذة علا يوسف محمد رئيسة الوحدة المحلية بدمو والمهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضى بالأدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم رئيس التعديات ياإدارة الزراعية والاستاذ نبيل ثابت مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية بدمو والمهندس مجدى حزقيال مدير الجمعية وازالة حالة تعدى بناحية بشير على مساحة 6 اسهم فى حضور الأستاذ احمد محمود رئيس الوحدة المحلية بتلات والأستاذ احمد جميل مسئول الأسكان بالوحدة المحلية وحالتين تعدى بناحية بندر الفيوم على مساحة 12 سهم التابعة لحى غرب فى حضور الأستاذ رمضان جمعة رئيس حى غرب والأستاذ سيد فاروق وازالة سور على الطريق الدائرى زمام حى جنوب بطول 25 متر فى حضور الأستاذ محمد احمد حسين والأستاذ على مختار مسئول التنظيم بالحى والمهند ماجد جرجس مدير الجمعية الزراعية لبندر الفيوم.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة بتنفيذ إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية الزراعيه بمركز سنورس عزبه وهدان علي مساحة واحد قيراط زمام جمعية منشيه سنورس، وذلك بحضور المهندس خالد فتحي، رئيس الحماية، والمهندس محمد غانم، مدير الجمعية والمهندس سلامه معروف، مشرف زراعي ومسؤل هندسي بالوحدة المحلية والمهندس سيد عبد الله.
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس
استمرار حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس

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