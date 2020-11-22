محام بالنقض: سنشهد حالة طلاق كل نصف دقيقة الفترة المقبلة

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اطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، مشروع برنامج مودة للعام الدراسي 2020- 2021 بجامعة حلوان.



وشهدت وزيرة التضامن عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المشروع وعرض أنشطة المشروع بجامعة يحلوان، وكذلك عرض (on line) لـ 22 تدريبًا يتم بالتوازى فى كافة كليات الجامعة.



وأكدت نيفين القباج أن الأسرة عبارة عن دولة صغيرة يحكمها نظم وقواعد، مشيرة الي أن النجاح في الأسرة يؤدي إلى نجاح دور الفرد في الوطن.



وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي طلاب جامعة حلوان بالاستمتاع ببرنامج مودة والاستفادة مع المعاني العديدة التي تصدر من البرنامج، مشددة علي أن هذا البرنامج تفاعلي ويطرح الأفكار والرؤى لذلك يجب علي الطلاب الاستفادة منه.



وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اختارت إطلاق مرحلة جديدة من مشروع برنامج ( مودة ) عبر جامعة حلوان تقديرا لدورها الرائد في إطار هذا المشروع القومي، والذي يأتي في إطار تكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بإعداد رؤية متكاملة لإعداد المقبلين علي الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق في مصر، والتي وصلت إلي ٢١١٥٤٥ حالة طلاق عام ۲۰۱۸.



وأكدت انه بتحليل المؤشرات الخاصة بهذه الحالات ؛ فقد رصدت وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاعا في معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن ۳۸ % من حالات الطلاق المسجلة تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الزواج، و15 % خلال السنة الأولى من الزيجة، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع ( مودة ).



وقد قام المشروع كخطوة أولى بإعداد محتوى علمي تدريبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى العديد من الجوانب التي تهم الشباب المقبل على الزواج، علي مستويين، يتمثل الأول في الجانب الاجتماعي والنفسي ويتضمن أسس اختيار شريك الحياة، أدوار ومسئوليات كل طرف، احترام الآخر، التواصل والحوار الأسري، مواجهة العنف بكل أنواعه، إدارة الخلافات وحل الصراعات، التربية الوالدية وإدارة الموارد الاقتصادية.

اما المستوى الثاني فيتمثل في الجوانب الصحية وتتضمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج - تداعيات زواج الأقارب - تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات - فترة الحمل - وأهمية الأسرة الصغيرة. اما المستوى الثالث فيتمثل في الجوانب الشرعية وتتضمن فترة الخطوبة وأحكامها الحقوق والمسئوليات - الذمة المالية للزوجة.



قال عصام حجاج، المحامي بالنقض، إن 83% من حالات الإنفصال بين الأزواج تتم خلعا، معتبرا أن قانون الأسرة هو أسوء قانون صدر، معقبا: "ده قانون خراب الأسرة".وأشار "حجاج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن حالات الطلاق ستزداد الفترة المقبلة، متوقعا أن نشهد حالة طلاق كل نصف دقيقة الفترة المقبلة،