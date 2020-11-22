غدا.. السلام يواجه سليم الحي في دوري مراكز الشباب بالسويس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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يواجه مركز شباب السلام نظيرة مركز سليم الحي، مساء الغد الإثنين في الثانية عشر مساءا، بلقاء يجمع بين الفريقين على ملعب السلام، في إطار مواجهات الأسبوع الثانى بالمجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس.

يسعى كل فريق تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل تصدر المجموعة.

وفي نفس التوقيت، يستقبل مركز شباب كبريت المفارق نظيره مركز شباب عرب المعمل على ملعب شباب المثلث، ويدخل شباب كبريت لتحقيق الفوز وتعوض خسارة الأسبوع الماضى، أما شباب المعمل في المباراة الاولي لهويسعى للفوز وخطف الثلاث نقاط.

وخرج تلك الجولة مركز شباب الجبلايات الذي هزم الجولة الماضية أمام شباب السلام برباعية نظيفة

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:
1- السلام 3 نقاط
2- سليم 3 نقاط
3- كبريت بدون نقاط
4- الجبلايات بدون نقاط
5- المعمل بدون نقاط

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